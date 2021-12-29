بحري تناشد بالابتعاد عن الجسور المغلقة وعدم التظاهر بالأسواق





أكدت لجنة أمن محلية بحري، على أن التظاهر السلمي حق مكفول بالقانون للجميع، وناشدت المواطنين بالابتعاد عن الجسور المغلقة والمناطق المتاخمة لها، وأهابت بعدم التظاهر بالمحطة الوسطى ببحري والأسواق.

وترأس المدير التنفيذي لمحلية بحري عبد السميع عبد الحميد الحسن اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة أمن المحلية بحضور أعضاء اللجنة، لمناقشة ترتيبات الذكرى السادسة والستون للاستقلال المجيد.

وهنأت لجنة أمن المحلية، جميع السودانيين بمناسبة ذكرى الاستقلال المجيد، متمنيةً أن يعود على البلاد وهي تنعم بالأمن والرخاء والاستقرار.

الصيحة