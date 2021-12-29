بالتزامن مع التظاهرات المعلنة .. السفارة الأمريكية : ندعو إلى الحذر في استخدام القوة





حثت السفارة الأمريكية في الخرطوم السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي.

و أكدت السفارة في بيان الأربعاء دعمها للتعبير السلمي بالتزامن مع التظاهرات المعلنة غداً ، و قالت “في عشية المظاهرات ، تؤكد السفارة الأمريكية دعمها للتعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية ، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير. وندعو إلى الحذر الشديد في استخدام القوة ونحث السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي”.

باج نيوز