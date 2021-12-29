قرار بإغلاق”الجوهرة الزرقاء” ومزاد علني مرتقب





أصدرت لجنة تطبيع نادي الهلال، الأربعاء، قرارًا قضى بإغلاق ملعب”الجوهرة الزرقاء” حتى نهاية الزيارة المرتقبة لرئيس لجنة التراخيص بـ”كاف”.

والأربعاء، عقدت لجنة تطبيع الهلال اجتماعًا برئاسة محمد إبراهيم العليقي، وهو الأوّل منذ تكوينها الجديد بعد الإضافات الأخيرة.

ووجّهت اللجنة القطاع الرياضي برفع تقريرٍ متكاملٍ عن المرحلة المقبلة في ظلّ مشاركة فريق الكرة في دور المجموعات بمسابقة أبطال إفريقيا.

وقرّرت لجنة التطبيع بالهلال التخلّص من مخلّفات عمليات الصيانة والتأهيل التي تمّت في الاستاد، في مزاد علني، يتمّ إعلانه للجميع، وعبر لجنة تتكوّن من عبد الله العاقب ورامي كمال، ومحمد السرّ.

وفي السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم قرارًا بتعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال ضمّت”12″ عضوًا، وبرئاسة هشام السوباط.

باج نيوز