شاب يروي موقفاً مؤثراً مع “طفل سوداني” يعمل حمّالاً بسوق ليبيا





روى شاب سوداني موقفاً مؤثراً حدث له مع طفل يعمل حمّالاً بسوق ليبيا غربي أمدرمان، ينم عن مدى صدقه وأمانته وحسن تربية الطفل.

وقال الشاب: حدث قبل قليل بسوق ليبيا

مادام فينا اناس مثل هذا الطفل هذا الطفل مثال للصدق والأمانة والوفاء.. هذا الطفل يعمل بدرداقة في سوق ليبيا ، كنت قد استأجرته ليحمل لي أمتعتي(بضاعتي) تقدر ب60 الف جنيه

ولكن مع الأسف قد أضعته في نصف الطريق

وبحثت عنه في كل مكان وقلبت السوق رأسا على عقب ولم أجده، حتى يئست منه!.

وأضاف: و لكن انظروا صدق وأمانة هذا الطفل، صار يبحث عني، وعندما لم يجدني، ذهب إلى المكان الذي أخذ منه أمتعتي(بضاعتي) وقال لصاحب الدكان، لقد فقدت صاحب هذه الأمتعة(البضاعة).

وبعدها اتصل عليّ صاحب الدكان وقال لي لقد جاء الطفل وهو يبحث عنك وعندما أتيت رأيته متصبباً عرقا قلت له مابك، قال لي كنت أبحث عنك لكنني لم أجدك.

قلت له ظننتك سرقت أمتعتي وذهبت فيئست منك إنظروا ماذا قال هذا الطفل، قال لي :ماذا ينفعني مال الحرام إن أخذته سينتهي في أسبوع ويبقى إثمهوقد يكون سببا في حدوث المصائب لي، وقد يكون سببا لعدم توفيقي في الزواج عندما أكبر في المستقبل، وقد يصيبني المرض بسبب أكلي مال الحرام.

وقال الشاب: هذا كله لم يأتي عن فراغ، بل هذا يدل على تربية والديه له على الصدق والأمانة والوفاء.

الخرطوم: (كوش نيوز)