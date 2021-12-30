بدر للطيران تحتفل بذكرى الإستقلال بتخفيض 34%





أعلنت شركة بدر للطيران عن تخفيض ٣٤٪ من قيمة التذكرة لكل وجهاتها العالمية وذلك بمناسبة ذكرى إستقلال السودان.

ونوهت الشركة إلى أن العرض يسري ليوم واحد وهو الأول من يناير، ولفتت إلى أنه يمكن السفر حتى ٢٦ مارس ٢٠٢٢.

والجدير بالذكر أن طيران بدر يسير رحلات إلى عدد كبير من الوجهات الخارجية أبرزها اسطنبول، الرياض، القاهرة، الدوحة، دبي ،جوبا وغيرها، وتعد شركة الطيران السودانية الأولى من حيث تسيير رحلات الي أكبر عدد للوجهات الخارجية .

الخرطوم:طيران بلدنا