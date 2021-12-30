شاهد بالفيديو: داعية إسلامي يكشف حقيقة مدحة “طلع البدر علينا” ويدعو إلى التوقف عن ترديدها





كشف الداعية عبود عبد المعروف عن وجود الفاظ شركية داخل محتوى مدحة “طلع البدر علينا” التي كثيرا ماتردد في المناسبات الدينية وخاصة عند المولد النبوي الشريف بإعتبار انها المدحة التي أستقبل بها الرسول صلي الله عليه وسلم بعد عودته إلى المدينة المنورة.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الداعية أن بعض القنوات الفضائية السودانية تدعو إلى الشرك وذلك من خلال اتاحتها الفرصة لتقديم مثل تلك المدائح التي لاصحة لها، وتحوي الفاظ شركية يتم تعليمها للأطفال من أجل ترديدها وهذا يعتبر أمر لابد من معالجتة والقضاء عليه حتي لاتنتشر المدحة بصورة أكبر وتصبح راسخة في أذهان الأطفال.

الخرطوم:(كوش نيوز)