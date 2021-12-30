مليونية اليوم تتوجه نحو القصر والسلطات تستبقها بحملة اعتقالات وإغلاق للكباري
أعلنت لجان مقاومة الخرطوم وبحري وامدرمان عن ان مواكب مليونية اليوم ستتجه اليوم الى القصر الجمهوري لاسقاط الانقلاب ، وفي الأثناء استبقت السلطات الأمنية عقب اعادة سلطات الاعتقال والتفتيش لجهاز المخابرات العامة استبقت المليونية بشن حملة اعتقالات واسعة لعدد من أعضاء لجان المقاومة بجبرة ، والصافية ، والخرطوم شرق ، وحددت لجان مقاومة الخرطوم باشدار نقطة تجمع مقاومة وسط وجنوب الحزام والكلاكلات وجنوب الخرطوم وجزء من تنسيقية شرق.
وحددت لجان مقاومة بحري المؤسسة نقطة التجمع ، وكذلك استوب الكرين ونوهت الى أن مسار وحركة المواكب في حال قفل الكباري او فتحها ، تحدده القيادة الميدانية.
وحددت تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى موقف جاكسون نقطة التجمع شمالا عبر شارع الحرية مرورا بمسجد فاروق وصولا الى شارع الجامعة ثم الاتجاه شرقا الى القصر الجمهوري .
ومن مسجد فاروق تتجه المواكب شمالا وصولا الى شارع الجامعة ثم الى القصر ، ومن القندول تتجه المواكب شمالا وصولا لشارع الجامعة ثم شرقا الى القصر الجمهوري ، ومن مول الواحة تتجه المواكب شمالا وصولا لشارع الجامعة ثم شرقا الى القصر الجمهوري.
وقالت تنسيقية مقاومة أمدرمان في تعميم صحفي لن تمنعنا الحاويات ، ولن تعيقنا الارتال الأمنية ، ولن تصدنا الحواجز الاسمنتيه ، ولن تثبط عزيمتنا قطع شبكات الانترنت والاتصالات، وسنحاصر قصر الطاغية.
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
من غير المنطقي ان نصف عدد بمليون قبل ان نعرف عددهم وبعد خروجهم وعدم تحقيق المليون لا تعود الصحيفة لتعتذر او توضح العدد.. الصحفيين اصبحوا هم قطيع اليسار وتبع الجهلة والمغفلين والمواطن تجاوزهم وعرف معني كلمة مليونية عند صحافة التضليل والكذب وصحفيين الجهل والهوي وقلب الامور ومدفوعي القيمة وبائعي الضمير والاخلاق
والله مافي طاقية اكبر منكم ياشيوعيين ربنا يرينا فيكم عجائب قدرته دمرتوا البلد