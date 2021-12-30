مليونية اليوم تتوجه نحو القصر والسلطات تستبقها بحملة اعتقالات وإغلاق للكباري





أعلنت لجان مقاومة الخرطوم وبحري وامدرمان عن ان مواكب مليونية اليوم ستتجه اليوم الى القصر الجمهوري لاسقاط الانقلاب ، وفي الأثناء استبقت السلطات الأمنية عقب اعادة سلطات الاعتقال والتفتيش لجهاز المخابرات العامة استبقت المليونية بشن حملة اعتقالات واسعة لعدد من أعضاء لجان المقاومة بجبرة ، والصافية ، والخرطوم شرق ، وحددت لجان مقاومة الخرطوم باشدار نقطة تجمع مقاومة وسط وجنوب الحزام والكلاكلات وجنوب الخرطوم وجزء من تنسيقية شرق.

وحددت لجان مقاومة بحري المؤسسة نقطة التجمع ، وكذلك استوب الكرين ونوهت الى أن مسار وحركة المواكب في حال قفل الكباري او فتحها ، تحدده القيادة الميدانية.

وحددت تنسيقيات لجان مقاومة أمدرمان الكبرى موقف جاكسون نقطة التجمع شمالا عبر شارع الحرية مرورا بمسجد فاروق وصولا الى شارع الجامعة ثم الاتجاه شرقا الى القصر الجمهوري .

ومن مسجد فاروق تتجه المواكب شمالا وصولا الى شارع الجامعة ثم الى القصر ، ومن القندول تتجه المواكب شمالا وصولا لشارع الجامعة ثم شرقا الى القصر الجمهوري ، ومن مول الواحة تتجه المواكب شمالا وصولا لشارع الجامعة ثم شرقا الى القصر الجمهوري.

وقالت تنسيقية مقاومة أمدرمان في تعميم صحفي لن تمنعنا الحاويات ، ولن تعيقنا الارتال الأمنية ، ولن تصدنا الحواجز الاسمنتيه ، ولن تثبط عزيمتنا قطع شبكات الانترنت والاتصالات، وسنحاصر قصر الطاغية.

صحيفة الجريدة