شاهد بالفيديو شيخ الأمين: هو المافي شنو؟ بنغني وبنرقص والجبخانة والقرش والعلم في وأنا ما غيرت في التصوف





تباهى شيخ الأمين باتباعه ومدى تعلمهم ومواكبتهم، وبأن الصوفي لديهم رجل أعمال وطبيب وضابط وبروفيسور.

وأبان الشيخ الأمين عمر الأمين أحد شيوخ الطريقة القادرية المكاشفية بالسودان بأنهم ليس لديهم تغيير في التصوف وأن من يقولون بأن الشيخ أتى بشيء من رأسه في التصوف فهذا قول غير صحيح، فهم ليس لديهم تغيير في الذكر، أدب التصوف، حلقات العلم، المحبة ولا الأخوة، بل أنهم مواكبين وغيره لا يريد المواكبة، وأنهم متفقين بأن يهتم الصوفي بمظهره وجوهره وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رمز في النظافة.



وقال شيخ الأمين بأنهم يتعرضون للانتقاد لكنهم لن يتوقفوا، وأضاف: “بنغني وبنرقص والجبخانة والقرش والعقل في، وفي شيخ عندو جيب وفي شيخ عندو ستين جيب”، وسط تفاعل وضحكات معجبيه ومريديه.

وبحسب رصد “كوش نيوز” على إحدى القنوات باليوتيوب، تحدث شيخ الأمين أيضاً عن الراحة واليسر وقال بأن ذلك ليس بعيب، وأن اتباعه منهم من درس في أمريكا ولندن وإيطاليا ويتمتعون بعقول راجحة وقد تركوا حياة الترف وحضروا لذكر الله، ورغم ذلك يتعرضون للانتقاد، وأضاف ” نقول ما عندنا ذكر وإنما حضرنا للرياضة فقط فما العيب في ذلك؟ دعك بأنهم يذكرون الله”.

وعن احتفالهم في المسيد بمناسبة اجتماعية “حنة”، ذكر شيخ الأمين بأن هذه عادة معروفة في السودان تسبق الزواج، وأنهم في المسيد يتكاتفون مع بعضهم البعض، ولديهم تأثير إيجابي كبير على المجتمع السوداني، وأنه يسعد بمشاركة أتباعه لهذه المناسبة، وأنها بمثابة وقاية لهم من الحسد والعين والسحر. وعرضت مشاهد من طقوس الحنة السودانية تبيّن مشاركة شيخ الأمين للشابين في مناسبتهما وسط التهليل والتكبير وأصوات الزغاريد.

الخرطوم (كوش نيوز)