السودان يعلن: إنسياب حركة تفريغ ناقلات المشتقات البترولية بميناء الخير





شهد ميناء الخير المتخصص في مناولة المشتقات البترولية انسياب حركة تفريغ ناقلات المشتقات البترولية وفقا للجدولة الموضوعة لحركة السفن بهيئة الموانئ البحرية .

وفي تصريحات عبر اعلام هيئة المواني البحرية اوضح كابتن عثمان قرشي مدير ميناء الخير انه تم تفريغ (43) الف طن فيرنس و (67) الف طن جازولين، الى جانب تفريغ (9400) طن غاز طبخ .

واشار كابتن قرشي الى ان منطقة الانتظار خارج الميناء تستقبل حاليا عدد (7) ناقلات جازولين، و(2) ناقلة بنزين، وناقلة فيرنس، وناقلة غاز حمولات مختلفة في انتظار استكمال اجراءات الدخول لتفريغ الشحنات، واضاف انه تم نقل (6300) طن من الفيرنس لتزويد البارجة التركية لتوليد الكهرباء.

بورتسودان 30-12-2021 (سونا)