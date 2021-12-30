6300 طن فيرنس لتزويد البارجة التركية لتوليد الكهرباء في السودان





تمّ نقل”6300″طن من الفيرنس لتزويد البارجة التركية لتوليد الكهرباء.

أعلنت هيئة الموانئ البحرية عن انسياب حركة تفريغ ناقلات المشتقات البترولية وفقًا للجدولة الموضوعة لحركة السفن.

وقال المسؤول بهيئة الموانئ البحرية عثمان قرشي، الخميس، بحسب وكالة السودان الرسمية، إنّه تمّ تفريغ”43″ ألف طن فيرنس و67″ ألف طن جازولين و”9400″ طن غاز طبخ.

وأوضح قرشي أنّ منطقة الانتظار خارج ميناء الخير تستقبل حاليًا 7 ناقلات جازولين، و2 ناقلة بنزين، وناقلة فيرنس، وناقلة غاو حمولات مختلفة في انتظار استكمال إجراءات الدخول لتفريغ الشحنات.

باج نيوز