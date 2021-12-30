السودان..القبض على المتهمين بنهب مخازن برنامج الغذاء العالمي





أعلنت السلطات في شمال دارفور، الخميس، عن توقف عددٍ من المتهمين بنهب محتويات مخازن برنامج الغذاء العالمي في الفاشر.

وقال مدير دائرة الجنايات بشرطة شمال دارفور سعد مصطفى أحمد بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، إنّ الشرطة تمكنّت من ضبط المتهمين من المتفلتين والمواطنين وبحوزتهم كمياتٍ كبيرة من المواد الغذائية مُحمّلة على سيارات نصف نقل وأخرى تجرها الدواب.

وأضاف” شرطة القسم الأوسط قد باشرت مهمتها في فتح البلاغات ضد الموقوفين وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية توطئة لتقديمهم الى المحاكم”.

وسابقًا، دعا حاكم إقليم دارفور ، أركو مني مناوي، الأمم المتحدة إلى التعاون في تحقيقٍ حول نهب مستودع لبرنامج الأغذية العالمي في مدينة الفاشر.

والأربعاء، أدان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان هجوم جماعات مسلحة على مستودع برنامج الأغذية العالمي في الفاشر.

وكانت السلطات في الفاشر، قد أعلنت عن فرض حظر تجوال جزئي في شمال دارفور، على خلفية نهب هذه المخازن ومقر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

باج نيوز