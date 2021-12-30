



إدارة سودانير ترد على أسئلة طيران بلدنا

الخرطوم:طيران بلدنا

عملا بحرية النشر، تلقينا رد من إدارة شركة الخطوط الجوية السودانية على أسئلة طرحناها في الأيام الماضي وجاء في الرد:_

أطلعت علي مانشر بقلم الصحفي صديق رمضان بمجلة طيران بلدنا لا نردي من أين تستقي معلوماتك نحن كمؤسسة لايوجد لدينا وسطاء الا اذا كنت تقصد رد العلاقات العامة السابق وهي الجهة المنوط بها الرد علي وسائل الاعلام بوصفها الناطق الرسمي واذا كنت تقصد مدراء الادارات فيمثلون الادارة التنفيذية للشركة وبهم تصلح ام لا ،وكل منهم يسهم في العمل وفق تخصصه الاداري فالرد يكون عبرهم فالادارة ليست شخص إنما فريق .

1/ نبدأ بالسؤال رقم واحد ونسأل التوضيح لمن؟ وهل هناك من وجه الينا سؤال حتي لانوضح ،ادارة الشركة رفعت تقريرها بعد الاطلاع علي تقرير ادارة الهندسة بانتفاء جدوي صيانة هذه الطائرة التي يرجه صنعها لعام 1992م وبعد مشاورات مع الشركة المصنعة (الايربص) والسيد/وزير النقل والطرق والجسور انذاك ومجلس الادارة وبعد توقفها في نوفمبر 2017 م (قبل تسليم المدير العام منصب إدارة الشركة ) تم الموافقة علي التخلص ،ورفع الأمر للسيد/ وزير المالية الذي شكل لجنة للتخلص من الطائرة عن طريق بيعها مجزاءة حسب توصية الشركة المصنعة وتقييم الفنيين لتحقيق اعلي عائد للبيع .

علماً بان اللجنة التي تم تشكيلها بواسطة وزير المالية (الفريق الركابي) كانت برئاسة السيد/ وكيل وزير النقل وسلطة الطيران المدني وممثلي الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض وكلية الهندسة جامعة السودان.

2/ لا لم يسبق ان تبرعت الحكومة في اي وقت مضي بمبلغ خمسة مليون دولار لصيانة ماكينة إنما هناك قرض ب 8 مليون دولار لشراء ماكينة مستعملة واجراء الصيانة اللازمة للطائرة ايربص (300)

3_ الخطوط الجوية السودانية تزخر بكفاءات ذو تأهيل وخبرة عالية في مجال السلامة والجودة…وهي الإدارة المنوط بها إعداد وتنقيح وتحديث المراشد ومنهم من تم إختياره من سلطة الطيران المدني سابقاً للتحقيق في حوادث الطائرات ..و المراشد التشغيلية أهم المرجعيات للتحقيق في أي حادث طيران….

الخطوط الجوية السودانية هي اول شركة طيران سودانية تحصل علي شهادة الأيوسا في العام 2008م ظلت سودانير تجدد شهادة الأيوسا في السادس من فبراير كل عامين (مدة الصلاحية الشهادة ) الي ان توقفت طائري ايرباص 300 و320 عن العمل وحينها اصبحت سودانير غير مستوفية لشرط تدقيق الأيوسا وهو التحكم في التشغيل .

توقف الطائرات في 2017 ترتب عليه عدم تجديد الأيوسا علي طائرات مستأجرة بنظام ال (أ،سي أم ،اي) كما كان الحال بالنسبة لتشغيل سودانير ،فكان بالضرورة توفير طائرة واحدة علي الأقل مملوكة لسودانير وهذا لم يتوفر الا بعد صيانة الطائرة باوكرانيا عام 2020 ،ومنذ ذلك التاريخ بدء العمل في تحديث المراشد ،مما يؤكد مواكبة مراشد الشركة لمتطلبات الأياتا ان تدقيق الايساقو الذي تم مؤخرا علي الشركة شمل عدد 7 مراشد مشتركة لتدقيق الايوسا والايساقو وبعد التأكد من استيفائها لمتطلبات تم منح شهادة لسودانير.

4/ شيطنة”””هذا السؤال غير مقبول وغير مفهوم المفردة (شيطنة) ماذا تعني بها ؟؟ واذا كنت تقصد عودة العائدين واستيعابهم فقد تم استيعاب عدد كبير جدا من العائدين وتم تسكينهم فالمدير المالي والمدير التنفيذي ومدير التسويق والمبيعات والموارد البشرية والعلاقات العامة ومدير المناولة الارضية ،مدير محطة الخرطوم ،ومدير محطة جوبا ومدير محطة بورتسودان ،مدير نيالا ،وعيرهم من رؤساء الاقسام ومدراء الوحدات جميعهم من العائدين .

5/ شركة الايربص شركة مصنعة وليست جهة صيانه وبالتالي لايمكن ان يوجد مثل هذا العقد المزعوم لانه كما ذكرت شركة الايربص لاتقوم باعمال الصيانة والفحوص لشركات الطيران وعليه لايوجد لمثل هذا العقد حتي يكون ساري او غير ساري .

وعن مرافقة (2) من المهندسين لصيانة الطائرة في اوكرانيا ،نعم تمت المرافقة وذلك لمتابعة أهمال الصيانة وإعتماد المتطلبات الاساسية التي تقتضي وجود مهندس منفذ واخر مراقب لاعتماد الاعمال خاصة وان ماتم هو فحص هيكلي وليس صيانة دورية يتوقع ان يظهر خلالها كثير من الاعمال الاضافية مما يستدعي وجود مهندسين عن الشركة المنفذة لتراقب العمل وتعتمده سواء من داخل الشركة او بالتعاقد مع جهة خارجية.

6_ اصيبت الماكينة بتلف كامل وظلت بمطار الملك عبد العزيز بجده وتم متابعتها بواسطة مدير محطة بورتسودان (الي ان توفاه الاجل بمرض كورونا )مع المخلص بادارة الصيانة بالخرطوم ومدير محطة جدة وقد تأخر تخليصها بسبب عدم وصول بعض المستندات الاصلية ،علماً بان المكينة تتبع للطائر الايرباص 300 والذي تقرر التخلص منها بعد تلف المحرك وتوقفها تماماً.

7_ السؤال عجيب كيف يتم التحقيق في مديونية ؟؟،لايتم التحقيق في مديونيات الا اذا كانت هناك تجاوزات أصلاً وهذا من شأن المراجع القومي اما عن وجود حل تم من قبل مدير سلطة الطيران المدني وهل هنالك حل تم من قبل مدير الطيران المدني السابق ؟

اذا كانت اجابتك بنعم اين المستند ومادليلك علي الحل الذي تقدم به مدير السلطة ؟

بل نحن الذين سعينا وبادرنا بهذا الحل وقدمناه لسلطة الطيران المدني .

8/ وهل هناك اشتراك مع سيتا ليتم تجديده،توجد شركات اخري متعاقد معها لعمل تخطيط الرحلة والرسائل المبرقة وطلب اذونات العبور تتناسب ووضع الشركة الحالي علي الاقل مالياً فتكلفة سيتا عالية جدا ومكلفة بالنسبة لشركات محدودة النشاط .

9 نجيب علي هذا الاستفسار للسائل مايلي :

الموقع الإلكتروني محدث ويتم التحديث بصورة دورية ،وقد تم تحديث واطلاق الموقع الالكتروني كمرحلة اولي منذ تاريخ 1 سبتمبر 2021.

مع العلم بان الموقع الالكتروني للشركة يختص بعكس خدمات الشركة ،ويتم التحديث للموقع وفق سياسات الشركة الداخلية وحسب التغييرات التي تطرأ علي الخدمات المقدمة من الشركة وطرق الحصول عليها ،وفي حالة عدم تغيير او تعديل في الخدمات المقدمة تظل المعلومات الموجودة بالموقع سارية .

نعم بادارة تقنية المعلومات تسعة عشر مهندسا وتقنيا ،ان العاملين في مجال تقنية المعلومات لهم تخصصات مختلفة تتعلق بالانظمة والشبكات وهنالك واحد فقط متخصص في عمل الموقع الالكتروني .

10_ دفع الطيران المدني نصف قيمة الطائرة “سي ار جي ” وظلت الشركة تسعي مع البنوك الخارجية لاستكمال الباقي واجهتنا بعض التعقيدات الناتجة عن روتين الاجراءات الحكومية والاجراءات القانونية بالاضافة لعدم قبول الطرف الاخر لبعض الفقرات والبنود الخاصة بالتسليم.

1/ تمتلك الخطوط الجوية السودانية (11 سهم ) بقرية الخرطوم للشحن ومازالت موجودة التصديق الممنوح عند الانشاء حصريا للشحن الداخلي وتم تقديله والسماح للقرية بالعمل في الصادر العالمي بواسطة سلطة الطيران المدني بعد انفصال جنوب السودان.

12/ نعم هنالك بلاغات فتحت وقد تم شطبها وتبقي واحدة في مرحلة التقاضي .

13/ نعم تم بيع جزء من المعدات وبعضها خردة وفق الاجراءات الحكومية والتخلص من الفائض بمشاركة الجهات المعنية بالدولة .

14/ الغاء العقد مع وكيل الشسحن الجوي بمحطة القاهرة كان في العام 2012 وذلك نسبة لخطا ارتكبه الوكيل يتعلق بالسلامة وهو تحميل بضائع بمخازن الطائرة لم يتم اتباع اجراءات السلامه المطلوبه نتج عن ذلك اضرار واعطاب كبيرة الامر الذي ادي الي دخول الطائرة للصيانة بشركة مصر للطيران بالقاهرة.

لم يتم تعيين وكيل جديد للشحن الجوي بمحطة القاهرة حتي الان ،وعن تغريم سودانير لم يتم تغريم بالقضية تم شطبها .

15/ ليس هنالك وكيلة بدبي ولاتبعات مالية علي الشركة .

16/ مسألة ان هذا العقد حصري غير صحيح فهنالك اتفاقية مثلها مثل كل خدمات المناوله الموقعه في مطار الخرطوم ،اما تلميحك بسماح سودانير هذا سؤال غير مقبول كان الاجدر بك قول هل فرطت سودانير ؟

شركة الخطوط الجوية السودانية سعت لجذب عملاء جدد ونجحت في استقطاب الخطوط العربية والتي كانت متعاقده مع ناس بورت ،بعد ذلك بقليل ارسلت الخطوط الاثيوبية خطاب فسخ العقد معلله ذلك بان الخطوط السودانية غير حاصلة علي شهادة الايانا المتعلقة بسلامة التشغيل في العمليات الارضية (الايساقو) وكان ذلك بحضور السيدة وزيرة النقل الاثيوبية والسيد وزير النقل السوداني مؤكدين عدم ممانعتهم بمراجعة الامر متي ماتحصلت الخطوط السودانية علي هذه الشهادة .

17_ نحن من سعينا للشراء الايجاري للطائرات ووضعنا خطة تم اعتمادها ودراستها بواسطة لجنة قوامها كل الادارات المختصة عكفت عليها لجنة فيها كل التخصصات وتم رفع التوصية للجهات المعنيه (النقل _ المالية) لان الامر يستدعي توفير مبالغ مالية كمقدم ،واذا كانت هنالك جهة تقدمت بعروض شراء ايجاري ونحن لانعلمها اطلعنا عليها اطلعنا عليها .

18/ نعم تعمل الصالات بصورة مربحة وهذا ما اكدته المستندات المالية ،ليس للشركة ممثل للمراجع العام هنالك مراجعة داخلية تابعة لوزارة المالية وهي مراجعة قبلية تعمل وفق قانون .

هل هنالك اختصاص لخدمات الصالات اكثر من ان يتم اختيار اصحاب الخبرة والدراية والاحترافية في مجال الاعداد والتقديم والاشراف علي ضيافة كبار الشخصيات ارضا وجوا .

لعل رضاء ادارة الصالات التابعة لمطار الخرطوم خير شاهد ودليل علي احترافهم ونجاحهم وذلك باعادة تجديد العقد مع سودانير .

الخرطوم:طيران بلدنا