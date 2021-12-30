البرهان يوفد مبعوث منه لمكتب العربية والحدث بالخرطوم





بعث رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بموفد من مكتبه إلى مكتب العربية والحدث في السودان بعد اقتحامه اليوم الخميس.

وزار قائد المنطقة العسكرية المركزية للجيش السوداني مكتب قناتي العربية والحدث بعد اقتحامه فيما فتحت الشرطة السودانية تحقيقا في الاعتداءات التي وقعت في مكتب العربية والحدث الخميس

وكانت قوى امنية قد أقدمت اليوم الخميس على اقتحام مكتب قناتي “العربية” و”الحدث” في الخرطوم وقامت بمصادرة المعدات والاعتداء على المكتب بالكامل بعد تصوير اعتداءات الشرطة على المتظاهرين

الحاكم نيوز