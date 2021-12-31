قوات الأمن السودانية تقتحم مكتب قناتي العربية والحدث بالخرطوم وتعتدي بالضرب على الاعلاميين





اقتحمت قوات الأمن السودانية مكاتب قناتي العربية و الحدث بالعاصمة الخرطوم واعتدت بالضرب على طاقم القناتين من المراسلين والصحافيين والعاملين بجانب اتلاف أجهزة البث الفنية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة وثقت لحظة اقتحام قوات الأمن السودانية لمكاتب قناتي العربية و الحدث تعامل قوات الأمن بعنف مفرط تجاه الإعلاميين وتفتيشهم وضربهم فضلاً عن إلقاء عبوات غاز مسيل للدموع داخل المبنى.

وقالت مديرة مكتب قناة الحدث في الخرطوم لينا يعقوب في مداخلة مع القناة إن قوات أمنية مشتركة اقتحمت المكتب واعتدت على الفريق العامل بالضرب، وأوضحت أن ذلك حدث بعد بث القناة مشاهد مباشرة للتعامل العنيف من قوات الأمن ضد المتظاهرين بإلقاء عبوات من الغاز بكثافة على التجمعات واستخدام المياه لتفريقهم علاوة على ضرب المتظاهرين بقسوة.

وقالت لينا إن قوى الأمن أتلفت محتويات المكتب ونهبت هواتف العاملين الذين نقل بعضهم إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد ضربهم بقسوة ووضع نظامي عبوة غاز حامية على بطن احد العاملين ما تسبب بإصابته على نحو بالغ.

كما أكدت ان القوات الأمنية اعتدت عليها وزميلها نزار بقداوي بالضرب المبرح ولاموهم على بث صور توثق ممارساتهم .

وشهدات مظاهرات اليوم الخميس 30 ديسمبر ت سقوط (4) شهداء وتعامل مفرط بالقوة من قبل القوات النظامية خاصة بعد منحها الحصانة من المسائلة بموجب أوامر الطوارئ.

باج نيوز