وزير الخارجية الأميركي: قلقون بشأن تقارير كشفت استخدام قوات الأمن السوداني القوة المفرطة ضد المتظاهرين





قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّ بلاده تقف مع الشعب السوداني في سعيه للحرية والسلام والعدالة.

وقال في تغريدة على تويتر: انزعجتُ بشدة من التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن السودانية استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وقطعت الإنترنت، وحاولت إغلاق وسائل الإعلام.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إنّها رصدت ما يقارب الـ200 إصابة في تقرير أولي خلال مواكب 30 ديسمبر، من بينها ما يقارب الـ(40) إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات حرجة، يجري حصرها، بينما قتل أربعة أشخاص في مليونية 30 ديسمبر.

واعتدت قوات نظامية خلال مظاهرات 30 ديسمبر على عدد من مراسلي القنوات الإخبارية.

وقطعت قوات أمنية، تغطية مباشرة لمراسلة قناة “الشرق” سالي عثمان ومنعتها من تكملة بث.

كما اقتحمت قوات نظامية، مكتب قناة “العربية – الحدث” واعتدت على مديرة المكتب لينا يعقوب وعدد من طاقم القناة بالضرب ونهبت هواتفهم.

وأطلقت الشرطة، الغاز المُسيّل للدموع وقنابل صوتية على طاقم قناة “سكاي نيوز”.

وتعرّض مصور الوكالة الأوروبية للضرب من قِبل قوات نظامية.

باج نيوز