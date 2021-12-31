نهاية محزية لعام 2021م : فنانين يعتذرون عن إحياء حفلات راس السنة ويتوشحون السواد





اعلن مجموعة من الفنانين اعتذارهم عن احياء حفلات راس السنة الخميس 31/12/2021م وقال الفنان طه سليمان على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك نظراً لما تمر به البلاد من أحداث حزينة أعلن إعتذاري عن حفل رأس السنة الذي كان مقرراً بمنتزه المقرن العائلي الرحمة و الخلود للشهداء الذين إرتقت ارواحهم الخميس و عاجل الشفاء للجرحى و المصابين. وكذلك اعلنت الفنانة ندي القلعة عن اعتذارها عن حفل راس السنة وايضا الفنان الشاب محمد بدوي ابوصلاح.

كوش نيوز