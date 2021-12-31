مصادر: عضوٌ بالسيادي يعتزم تقديم استقالته احتجاجاً على العنف المفرط ضد المتظاهرين





قالت مصادر بمجلس السيادة الانتقالي، إنّ عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير، يعتزم تقديم استقالته لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وقالت المصادر: الاستقالة جاهزة، فقط ينتظر موعد لتقديمها، مشيرًا إلى أن أسباب تقديمها العنف المفرط تجاه المتظاهرين.

وفي 12 نوفمبر 2021، أدى عضو مجلس السيادة عبد الباقي عبد القادر، في القصر الجمهوري، القسم أمام رئيس المجلس الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عبدالعزيز فتح الرحمن عابدين.

وكشفت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان اليوم “الجمعة” عن سقوط 4 قتلى بالرصاص الحي، وقالت إنّها رصدت ما يقارب الـ200 إصابة في تقرير أولي خلال مواكب الخميس 30 ديسمبر، من بينها ما يقارب الـ(40) إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات حرجة، يجري حصرها.

وقالت اللجنة في تعميم، إنّ عدد الشهداء ارتفع منذُ 25 أكتوبر 2021 إلى (52)، من بينهم (10) شهداء هم ضحايا الاتفاق بين حمدوك والبرهان.

وأشارت اللجنة إلى أن القمع الذي حدث لمواكب 30 ديسمبر يُعرّف بأنه جريمة ضد الإنسانية.

باج نيوز