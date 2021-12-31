مراسلة العربية “لينا يعقوب” تكشف عن معلومات جديدة حول حادثة الاعتداء عليهم.. هناك من أبلغهم لاسلكياً





كشفت مدير قناتي العربية والحدث، لينا يعقوب، عن معلومات جديدة حول الاعتداء عليها وعلى زملائها بمكتب العربية بالخرطوم، موضحة ان هناك من أبلغهم عن بث انتهاكاتهم على شاشة العربية

وقالت “لينا” في منشور على صفحتها الرسمية: بعد تصوير اعتدائهم الوحشي على متظاهرين، اقتحمت قوة مشتركة مكتب العربية الحدث بحجة فضحهم أمام العالم.

واضافت: هناك من أبلغهم بالهواتف اللاسلكية أن ما يقومون به معروض على الشاشة، فاقتادوا الزملاء وشخصي إلى خارج المبنى وفعلوا ما يشبههم.

وشددت “لينا” أن الضرب والتنكيل والإهانات اللفظية وتحطيم أجهزة البث وسرقة الهواتف والأموال والممتلكات وتهشيم السيارات بل والتكرار بالتهديد، لن يزيدنا إلا قوة وإصرار على المواصلة.

مبدية أسفها لما حدث مع عدد من الزملاء الصحفيين والمراسلين أمس لكنه لن يثنينا، وزادت أولئك وقِلة غيرهم، لا يعلمون أننا على استعداد لدفع أرواحنا ثمناً لكلمتنا ومهنتنا.

وزادت: شكراً لكل من تضامن واتصل وأرسل وكتب، سأعود إليكم فرداً فرداً، وختمت بقولها: اللهم ارحم الشهداء واشفي المصابين.

كوش نيوز