وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف يتقدّم باستقالته من منصبه





قدّم وكيل وزارة الصحة المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، اليوم “الجمعة” استقالته من منصبه.

وقال هيثم في خطاب مُوجّه لرئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إنهُ لم يتشكّل مجلس الوزراء ليساهم في حل القضايا التي تحتاج للدعم والمساندة والقرارات السيادية العليا، ولم يتم سوى اجتماع واحد في بداية التكليف، وأصبحت كل الآليات متعطلة لحل القضايا.

وأضاف: التوتر السياسي أثّر على الصحة وشركائها والداعمين لها مع إيقاف تمويل البرامج الصحية دون بوادر لحل الأزمة.

وأشار هيثم إلى أن ازدياد القتل والإصابات أدى إلى الضغط على المؤسسات الصحية للحد الذي عجزت معه المستشفيات عن الاستجابة، وتنادي المتطوعين والجمعيات لسد الفجوات.

وقال: وصل الأمر إلى انتهاك حرمة المستشفيات واقتحامها وتعرُّض الكوادر للضرب، وأيضاً تعرُّض المرضى للغاز المُسيّل للدموع، رغم مُناشدتنا للجهات المسؤولة أكثر من مرة.

باج نيوز