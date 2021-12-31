مدرب الهلال السوداني يحدد موعد عودته ومكان التدريب الأول





أكد البرتغالي جواو موتا، المدير الفني لفريق الهلال، وصوله السودان في الموعد المحدد مع مسؤولي النادي، لاستئناف المرحلتين الثانية والثالثة من برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد 2021-2022.

وأوضح المهندس إبراهيم سليمان، مدير الكرة بنادي الهلال السوداني الجمعة “المدير الفني جواو موتا، أكد وصوله للخرطوم صباح السبت، وبرفقته مدرب الحراس البرازيلي، بينما سيصل بقية الطاقم الفني مساء الغد”.

وقال سليمان وفق موقع كوورة إن الاستعدادات اكتملت من جانبهم لخوض أول حصة تدريبية، بعد الراحة التي نالها اللاعبون عقب عودتهم من مصر الأسبوع الماضي.

وسيخوض فريق الهلال الحصة التدريبية في تمام الساعة الرابعة عصر الأحد المقبل في ملعب شباب ناصر.

يذكر أن فريق الهلال كان قد خاض المرحلة الأولى من فترة الإعداد عبر معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة بدأ من نهاية الأسبوع الأول شهر ديسمبر الجاري، واستمر لمدة أسبوعين، خاض خلاله الفريق 3 مباريات ودية.

كوش نيوز