مصدر بمكتب حمدوك: خطابٌ لرئيس الوزراء مساء اليوم «الجمعة»





كشف مصدرٌ بمكتب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك لـ(باج نيوز)، عن خطاب لرئيس الوزراء مساء اليوم الجمعة.

وقال المصدر، إنّ الخطاب لم يحدد توقيته حتى الآن ولا عنوانه.

ويأتي الخطاب المتوقع في ظل تفاقم الأزمة السياسية في السودان، وارتفاع وتيرة العنف وقمع المتظاهرين، حيثُ ارتفع عدد القتلى منذُ 25 أكتوبر 2021 إلى 53 قتيل.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، إنّها رصدت ما يقارب الـ200 إصابة في تقرير أولي خلال مواكب 30 ديسمبر، من بينها ما يقارب الـ(40) إصابة بالرصاص الحي، بينها حالات حرجة، يجري حصرها.

و شهدت مواكب أمس الخميس 30 ديسمبر، اعتداءات على عدد من مراسلي القنوات الإخبارية.

باج نيوز