مصفاة السودان للذهب: وارد المصفاة من الذهب خلال العام 2021 قارب الـ35 طناً





أعلنت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، عن تحقيق الشركات العاملة في قطاع المعادن بالسودان خلال العام 2021م إنتاجية بلغت 16.7 طن.

وقال مدير الإدارة العامة للإشراف والرقابة على شركات الإنتاج بالشركة، نزار عبده مكاوي: إنّ نصيب شركات معالجة المُخلّفات من هذه الإنتاجية بلغ 9.8 طن، فيما حقّقت شركات الامتياز 7 أطنان.

مُشيرًا إلى أنّ الإنتاجية تحقّقت رغم بعض العراقيل التي واجهت هذه الشركات، وفي مقدمتها تأخُّر إجازة كشف احتياجات شركات الامتياز المُنتجة، إضَافَةً إلى تأثير إغلاق ميناء بورتسودان، على حدوث نقص في مُدخلات الإنتاج كمادة السيانيد التي أدّت إلى توقُّف عدد من الشركات خلال فترة الإغلاق.

من جانبه، قال المدير العام لمصفاة السودان للذهب مصطفى البكري كرار، إنّ وارد المصفاة من الذهب خلال العام 2021م

قارب 35 طناً مُقارنةً بـ6 أطنان خلال العام الماضي 2020م.

وأضاف: وارد المصفاة في العام الحالي بلغ 34 طن و489 كيلو. وهي نسبة تجاوزت الربط المُقدّر بأكثر من 75%.

باج نيوز