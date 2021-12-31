مجلس السيادة الانتقالي في السودان يستنكر بشدة،الأحداث التي صاحبت تظاهرات 30 ديسمبر





إستنكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان بشدة،الأحداث التي صاحبت تظاهرات ٣٠ ديسمبر، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى. نسأل الله لهم القبول والشفاء العاجل.

ووجه المجلس السلطات المختصة في الدولة بأخذ الإجراءات القانونية والعسكرية كافة لتدارك مثل هذه الأحداث حتى لاتتكرر .وأن لا يفلت أي معتدي من العقاب.

وجدد المجلس عبر بيان صحفي تأكيده على التظاهر السلمي كحق أصيل أقرته ثورة ديسمبر المجيدة.

وترحم المجلس على أرواح الشهداء وتمنى عاجل الشفاء للمصابين والجرحى. وأن يحفظ الله البلاد من الفتن.