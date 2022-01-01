



قوى سياسية تنجح في اثناء حمدوك عن تقديم استقالته لحين التوصل لتوافق سياسي

نجحت مجموعة من اطراف العملية السلمية وبعض القيادات المدنية الفاعلة في المشهد السياسي نجحت في اثناء رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك عن تقديم استقالته عن منصبه يوم الجمعة لحين التوصل الي توافق سياسي

ثم انخرطت هذه القوى في اجتماعات مع فرقاء المشهد السياسي المدني على أن تواصل في جمع الصف المدني حول ميثاق سياسي لتحصين الانتقال من المتوقع تقديمه لرئيس الوزراء بالاحد القادم

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