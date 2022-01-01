المنتخب السوداني يختتم تحضيراته لمباراة زيمبابوى





واصل المنتخب السوداني تنفيذ برنامجه الإعدادي من خلال معسكره الحالي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعداداً لبطولة أمم أفريقيا.

وسيؤدي صقور الجديان عصر اليوم (السبت) المران الختامي لمباراة زيمبابوى الودية المحدد لها غداً (الأحد).

وسيضع الجهاز الفني بقيادة الوطني برهان تيه اللمسات الأخيرة على الخطة والتوليفة بجانب اختيار عناصر التشكيلة الأساسية.

و(الخميس) خسر المنتخب أمام إثيوبيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين ودياً.

وأوقعت القرعة منتخب السودان في المجموعة الرابعة إلى جانب نيجيريا ومصر وغينيا بيساو.

الراكوبة