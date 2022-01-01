الصحفي “عبدالماجد عبدالحميد” يلمّح إلى تلقي “حمدوك” 100 مليار نظير عودته إلى منصبه





ألمح الكاتب الصحافي المعروف الأستاذ عبدالماجد عبد الحميد، عن تلقي رئيس الوزراء السوداني د. عبدالله حمدوك، مليارات الجنيهات نظير عودته إلى منصبه عقب قرارات 25 أكتوبر.

وقال “عبدالحميد” في منشور على صفحته بفيسبوك (في كواليس عودة الرجل إلى منصبه في المرة السابقة يقول المقربون إنه تلقى 100مليار جنيه سوداني لتمرير الصفقة)، وتساءل عبدالحميد : كم سيتلقى هذه المرة للعدول عن قرار المغادرة!

من جهة أخرى، أفادت مصادر اليوم السبت عن نجاح مجموعة من اطراف العملية السلمية وبعض القيادات المدنية الفاعلة في المشهد السياسي، في اثناء رئيس الوزراء د عبدالله حمدوك عن تقديم استقالته عن منصبه يوم أمس الجمعة، وإرجاؤها لحين التوصل إلى توافق سياسي.

الخرطوم: (كوش نيوز)