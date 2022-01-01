عاجل| مكتب رئيس الوزراء يوضح حقيقة ما راج عن وضع “حمدوك” بالإقامة الجبرية





نفي مكتب رئيس الوزراء رسمياً، ما راج عن وضع د. عبد الله حمدوك في الإقامة الجبرية للمرة الثانية مؤكداً تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل.

وقال المكتب في تعميم صحافي: تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر ونؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والإجتماع والتواصل.

وكانت وسائط إعلامية قد تناقلت على نحو واسع خبر، وضع رئيس الوزراء السوداني في الإقامة الجبرية للمرة الثانية، وتقييد حركته.

الخرطوم: (كوش نيوز)