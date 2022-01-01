تاركو للطيران تحتفل بعيد الاستقلال في السماء بطريقة غير مألوفة





احتفلت شركة تاركو للطيران بعيد إستقلال السودان بطريقة غير مألوفة وجدت استحسان ركاب رحلتها إلى العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الجمعة ، وكانت الأجواء داخل الطائرة مفعمة بالروح الوطنية وذلك من خلال المقطوعات الموسيقية لعازفة الكمان “سارة محمد أحمد” التي أبدعت أناملها وهي تتلاعب بالاوتار لتخرج موسيقى خالدة لعدد من الأغاني الوطنية التي شكلت الوجدان السوداني فكان أن ردد الركاب خلفها “اليوم نرفع راية إستقلالنا ويسطر التاريخ مولد شعبنا”، وكذلك أيقونة إحتفال هذا العام للراحل عبدالكريم الكابلي ياقمر دورين :”شيلوه.. وزيدوه.. وطن الجمال”.

علوه.. وخلوه.. في عين المحال”، وغيرها من اغان خالدة.



وكانت شركة تاركو للطيران تخطط لهذه المناسبة بأن تبدأ من صالة السلامة بالمطار بشكل فريد يؤكد عظمة المناسبة، غير أن ظروف الحزن الذي يخيم على البلاد عقب سقوط شهداء في مليونية ٣٠ ديسمبر وتقديراً ومراعاة للوضع العام في البلاد تم الإكتفاء باحتفال رمزي داخل الطائرة والذي جاء رغم بساطته انيقا وعميق المدلولات، حتى أن عدد مقدر من الركاب اعتبروا أن الرحلة كانت تاريخية لأن الوطن كان حاضراً في الأجواء.

ولم تكتفي تاركو بالمقطوعات الموسيقية التي اجادت في عزفها المبدعة سارة محمد أحمد بل عملت على توزيع هدايا للأطفال أدخلت في قلوبهم السعادة الممزوجة بحب الوطن.

الخرطوم:طيران بلدنا