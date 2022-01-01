تجمّع المهنيين السودانيين: على الشعب المشاركة الفعّالة في المواكب المليونية





دعا تجمّع المهنيين السودانيين جماهير الشعب إلى المشاركة الفعّالة في المواكب المليونية غدٍ، الأحد.

وقال تجمّع المهنيين بحسب تعميمٍ صحفي، السبت” ندعو جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجرٍ في كل مدن وقرى السودان للخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم الغد ٢ يناير ٢٠٢٢”.

وتابع” لنجعل منه عاماً للمقاومة المستمرّة والضارية ومقبرة للطغاة المتجبرين وكلّ الآثمين بحق شعبنا العظيم”.

ويشهد السودان اندلاع مظاهرات حاشدة ، للتنديد بالاتّفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك والمطالبة بحكم ٍمدني.

باج نيوز