(السوداني) تكشف تفاصيل اجتماع البرهان وحميدتي مع حمدوك في منزله
كشفت مصادر لـ(السوداني)، أنّ اجتماعاً ضم رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، مساء الجمعة في منزل الأخير بضاحية كافوري، كان وراء تأجيل خطاب استقالة حمدوك.
وذكرت المصادر أنّ حمدوك أبلغ البرهان وحميدتي خلال الاجتماع، بصعوبة استمراره في منصبه، وأنه يتعرّض لضغوطات كبيرة من الشارع والقوى السياسية، ولديه مطالب لم تتم الاستجابة لها.
وقالت المصادر، إنّ حمدوك أراد أن يُعلن للشعب السوداني، استقالته من منصب رئيس الوزراء عبر خطاب يبث عبر الإذاعة والتلفزيون يوم الجمعة، مُشيرةً إلى أن مهندسي البث والمصورين حضروا إلى منزله في تمام السادسة مساءً لتسجيل خطاب الاستقالة، لكن تم إبلاغهم بتأجيل تسجيل الخطاب إلى وقت يُحدّد لاحقاً.
في وقتٍ، أكدت فيه المصادر، أنّ حمدوك اجتمع مع حركات سلام جوبا، والتقى بسفراء دول غربية أمس، لإثنائه عن تقديم استقالته، طالبين منه ضرورة إجراء حوار مع القوى السياسية للخروج من الأزمة الحالية.
وكشفت ذات المصادر لـ(السوداني)، عن أنّ حمدوك، سيعقد اجتماعاً يوم الاثنين، ورجّحت إذاعته لبيان في اليوم ذاته، يحدد بقاءه أو مغادرته، ولفتت إلى أن حمدوك أبلغ البرهان ونائبه، بأنه مُصممٌ على استقالته، إن لم يحدث تقدم في الأيام القادمة، ويأتي ذلك عقب الضغوطات التي تعرّض لها حمدوك من الشارع السوداني، الرافض لاتفاقه مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، علاوةً على رفض حاضنته السابقة “الحرية والتغيير”، إضافةً أن قوله بأنه الاتفاق وقّعه لحقن الدماء لم يُوقف قَتل المُتظاهرين.
الخرطوم: رحمة عبد المنعم
5 تعليقات
عفوا
الجيش السوداني
اتي زمن مدني ك حمدوك يعطيك الاوامر ويهدد
دولتك
ف الخبر قائد الجيش يذهب للعميل العمبلوك
محن
يا ريس البلد
انت ما قلت طواري
دحين ف مظاهرات ف طواري؟
دحين في طواري مافيها حظر تجول عند الخطر؟
ما فاهمينك يا ريس بالجد
لعب عيال يهدد فينا ياخي في ستين الف داهيه والبرهان برضو شنو اللعب ده البرهان يستقيل ويجي واحد من الجيش مالي قاشي يوقفالفوي دي يلا غرب بلا لمه نرجع دي ايام بشه كنا في امان البلد ماشه احسن. كرهتونا السودان ياخي.
ليتها يستقيل الان وليس بعد ساعة
لكن يا رحمة انت قريتي عربي ولا ما قريتيه خالص ولا كنتي بتدكي حصة الانشاء دي لغة وين دي((:إضافةً أن قوله بأنه الاتفاق وقّعه لحقن الدماء لم يُوقف قَتل المُتظاهرين.)) اذا قروك بقروش امشي رجعي قروشك
ياغريب يلا لي بلدك … يلا يلا لي بلدك
يلا لي بلدك سوق معاك ولدك لملم عددك
ما شفنا منك خير من يوم عرفناك وزدت الطين بلة من يوم مسكت رئاسة الوزراء
شخص ضعيف قايدنك من أضانك
أمشي تم باقي عمرك في إنجلترا بلدك وسوق معاك كل الإجانب الجبتهم وزراء في حكومتك
وخلوا السودان للسودانيين أصحاب الوجعة براهم بيقدروا يحلوا مشاكلهم