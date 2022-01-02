لجنة إزالة التمكين المجمدة تقر بتسليمها أصول وأموال لمؤسسات وتنظيمات سياسية





كشفت لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال (المجمدة) عن ملابسات تسليمها أصول وسيارات وآليات وأموال لهيئات ومؤسسات وتنظيمات سياسية ونقابية وإتحادات ومنظمات.

وقال العضو السابق بلجنة إزالة التمكين المجمدة عروة الصادق لـ(الجريدة) إن لجنته سلمت كافة الأصول سواء كانت منقولات أو سيارات أو حسابات النقابات في عهد الحكومة البائدة للجان التسييرية والإتحادات والنقابات التي تم تشكيلها عقب الثورة.

وأضاف : تم تسليم هذه الأصول والأموال للجان التسييرية والنقابات بواسطة (كشوفات) من هيئة الاستخبارات العسكرية والتي كانت قد استلمتها من نقابات النظام البائد.وعلمت (الصحيفة ) من مصادرها أن لجنة المراجعة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ، عقب تجميده عمل لجنة إزالة التمكين ، ضمن أولى قراراته التي أصدرها يوم (25) أكتوبر الماضي في أعقاب سيطرة الجيش على السلطة وإزاحة الشركاء المدنيين في الحكومة الإنتقالية ؛ تتكون من لواء و عميد وعقيد في القوات المسلحة.

وكان مقرر اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة قد أصدر تنويه تناقلته الوسائط جميع المواطنين والهيئات والمؤسسات والتنظيمات السياسية والنقابية والمنظمات التي تم تسليمها أصول وسيارات وأموال أو أي أشياء أخرى ؛طالبها بالتبليغ عنها بمقر اللجنة خلال مدة أقصاها (72) ساعة ، وإلا سيعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية.

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة