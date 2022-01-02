أطباء السودان: ارتّفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 55 قتيلا





أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الأحد، ، ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 55 قتيلاً منذ 25 أكتوبر الماضي.

وقالت اللجنة بحسب بيانٍ صادرٍ،أطّلع عليه”باج نيوز”” ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد إثر إصابة عنيفة مباشرة في الرأس من قبل قوات السلطة الانقلابية أدت لتهتك الجمجمة خلال مشاركته في مليونية2يناير في مواكب محلية الخرطوم”.

وأضافت”بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الإنقلاب إلى 55 شهيداً ، بينهم 13 شهيد في عهد الاتفاق الانقلابي الأخير”.

والأحد، أغلقت السلطات في السودان، الجسور التي تربط الخرطوم بضواحيها ونشرت العديد من قوات الأمن على عربات مزوّدة بأسلحة، في وقتٍ عطّلت فيه خدمات الإنترنت.

والسبت، دعا تجمّع المهنيين السودانيين جماهير الشعب إلى المشاركة الفعّالة في المواكب المليونية غدٍ، الأحد.

باج نيوز