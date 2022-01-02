رسميا.. سان جرمان يعلن إصابة ميسي بكورونا





أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي، الأحد، أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد أربعة لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا.

وأشار النادي إلى أن المصابين بكورونا إلى جانب ميسي هم: الظهير الإسباني خوان برنات، ومواطنه الحارس سيرخيو ريكو، ولاعب الوسط ناثان بيتومازالا.

وأكد سان جرمان بأن اللاعبين “سيخضعون للحجر كما تنص قوانين البروتوكول الصحي”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكان النادي قال في وقت سابق، الأحد، إن التحاليل التي أجريت خلال العطلة الشتوية وقبل استئناف التدريبات كشفت عن 4 حالات إيجابية لـفيروس كورونا بين اللاعبين وحالة واحدة إيجابية بين الموظفين، بحسب بيان على موقع النادي على الإنترنت.

وجاء الإعلان عن إصابة ميسي ورفاقه بكورونا قبل لقاء سان جرمان ونادي “فان”، يوم الاثنين في دور 32 بكأس فرنسا غدا الاثنين.

وقال المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى إنه لا يعلم مدى إمكانية مشاركة ميسي، الموجود في الأرجنتين حاليا، ضد أولمبيك ليون في الدوري في التاسع من يناير.

وأوضح المدرب الأرجنتيني “ميسي يتواصل بشكل منتظم مع الطاقم الطبي، ولن يستطيع السفر إلى فرنسا، لذا الأمر يعتمد على نتائج الفحص لمعرفة موعد السفر… سنقيم الوضع عندما يكون جاهزا للعب”.

وأوضح باريس سان جيرمان أن المهاجم البرازيلي نيمار، الغائب بسبب إصابة في الكاحل، يحتاج إلى ثلاثة أسابيع أخرى للعودة إلى التدريب.

سكاي نيوز