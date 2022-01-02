اجتماع مرتقب بين البرهان وحمدوك





قالت مصادر سوداني إن “اجتماعاً مرتقباً” سيعقد الأحد، بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأضافت المصادرة وفق قناة ”الشرق”، أن الاجتماع سيناقش التعثر في التوافق على “إعلان سياسي”، واتخاذ موقف نهائي من الإعلان الموقع بين البرهان وحمدوك في 21 نوفمبر الماضي. وانتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في وسط الخرطوم، تحسباً للاحتجاجات، وأغلقت الجسور التي تربط بين مدن ولاية الخرطوم، أم درمان وبحري والخرطوم. كان تجمع المهنيين السودانيين، دعا السبت في بيان، إلى التظاهر في “مواكب مليونية” الأحد، للمطالبة بـ”سلطة مدنية انتقالية”، ومناهضة قرارات رئيس المجلس السيادي في 25 أكتوبر الماضي والتي حل بمقتضاها تشكيل المجلس، واعتقل عدداً من وزراء الحكومة، إضافة إلى الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحكومة في نوفمبر الماضي.

الخرطوم ( كوش نيوز)