اعتزار الفنانين السودانيين عن أحياء حفلات رأس السنة تلاقي التقدير والإعجاب من رواد مواقع التواصل





اعتذر أغلب المطربين السودانيين عن المشاركة في حفلات رأس السنة تضامنًا مع الأحداث التي صاحبت موكب 30 ديسمبر وأدت لمقتل 4 متظاهرين، وإصابة آخرين.

وقالت الفنانة ندى القلعة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: “أعتذر عن إقامة حفل رأس السنة، ودمتم سالمين، وربنا يشفي الجرحى والمصابين، ويرحم شهداء الوطن”.

ومنذ الـ25 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رافضة لإجراءات اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الحكومة، عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، مقتل 4 متظاهرين برصاص الأمن السوداني في مواكب أم درمان خلال تظاهرات ”30 ديسمبر“.

وقالت اللجنة في بيانات متتابعة عبر صفحتها على فيسبوك، إن عدد قتلى تظاهرة اليوم بلغ 4 على الأقل جميعهم بالرصاص الحي، ليرتفع عدد القتلى، بداية من شهر أكتوبر، إلى 52 قتيلاً.

وخيّم الحزن على العاصمة الخرطوم قبيل ساعات من انطلاق حفلات رأس السنة التي درج الفنانون على إحيائها كل عام إلا أن عددًا كبيرًا منهم اعتذر عن ذلك تقديرًا لظروف البلاد.

وسبقت المطربة الشعبية ميادة قمر الدين ”ندى القلعة“ وهي تعلن رفضها المشاركة في احتفالات رأس السنة لهذا العام، وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”إلى كل الحبان الغوالي أين ماكانوا نستشرف عامًا جديدًا وأملنا أن يكون نهاية لمعاناتنا وأوجاعنا وحسرتنا على البلاد، وتقديرًا لإحباط الشارع في كل بقاع الوطن، وانحيازًا للمواطن الموبؤ بالهموم والقلق، وتضامنًا مع أمهات الشهداء محروقات الحشا والجرحى والمفقودين، أُعلن بكل صدق والتزام اعتذاري عن المشاركة في احتفالات هذا العام لرأس السنة الميلادية، وأرجو أن يقدّر المعنيون الذين تواصلوا معي للارتباط لأجل الحفلات الجماهيرية ما أنا عليه من أسى وفقدان للحماس والشعور بالفرح العام”.

وقُوبلت اعتذارات الفنانين بتقدير كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ، لا سيما أن عددًا من المطربين تضامنوا مع الأحداث الجارية في البلاد، منذ ثورة كانون أول/ديسمبر 2018.

وانضم الفنان طه سليمان إلى قائمة المطربين المعتذرين عن أحياء حفل رأس السنه، وأعلن إلغاءه لحفل رأس السنة، ”بسبب القمع الذي حدث في موكب الخميس“.

وقال طه عبر صفحته على فيسبوك: “نظرًا لما تمر به البلاد من أحداث حزينة، أعلن اعتذاري عن حفل رأس السنة الذي كان مقررًا في متنزه المقرن العائلي، الرحمة والخلود للشهداء الذين ارتقت أرواحهم، الخميس، وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين”.

وقُتل 4 أشخاص، وأُصيب العشرات، خلال مليونية 30 كانون الأول/ ديسمبر التي خرجت في مدن العاصمة الخرطوم، والولايات الأخرى.

إرم نيوز