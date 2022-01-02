عاجل| ‏السودان .. حمدوك يعلن رسمياً الاستقالة من منصبه

\u0639\u0627\u062c\u0644|\r\n\u062d\u0645\u062f\u0648\u0643 \u064a\u0642\u0631\u0631 \u0627\u0646 \u064a\u0631\u062f \u0623\u0645\u0627\u0646\u062a\u0647 \u0645\u0639\u0644\u0646\u0627\u064b \u0627\u0633\u062a\u0642\u0627\u0644\u062a\u0647 \u0631\u0633\u0645\u064a\u0627\u064e \u0639\u0646 \u0645\u0646\u0635\u0628\u0647\u060c \u0628\u0639\u062f \u0627\u0642\u0631\u0627\u0631\u0647 \u0628\u0639\u062c\u0632\u0647 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u062a\u0648\u0635\u0644 \u0625\u0644\u0649 \u062a\u0648\u0627\u0641\u0642 \u0648\u0637\u0646\u064a.\r\n\r\n\u0627\u0644\u062e\u0631\u0637\u0648\u0645 (\u0643\u0648\u0634 \u0646\u064a\u0648\u0632)
4 تعليقات
الله معاك
🔴 الجيش كرب ووداعا فشلووك
🔹قطع التمويل عن العملاء وتغذيه المظاهرات
🔹مراقبه حسابات العملاء و
مراقبه السفارات
🔹مراقبه ومراجعه الاعلام العميل
🔹 الطواري و حظر التجوال ايام اعلان اي فوضي ومظاهرات
🔹القبض علي المخربين والمجرمين
🔹تشكيل حكومه مستقله من المدنين+
مناصفه بين المدني والعسكري
🔹دعم الخبز والكهرباء والبنزين
🔹عودة المحكمه الدستوريه وعوده لاخر دستور
🔹 انتخابات مبكره
🔴 SGS NEWS ✔
2 Jan
22
✒/ حر الراي
والله تستاهل محاكمة فورية على دمارك للبلد وعلى تسببك في معاناة الشعب السوداني التي لم يشهد لها مثيلا.
فأنت يا دمبلوك لمن ما قدر المسئولية لماذا قبلت بهذا المنصب
هذا هونهایة مدنیه فی تاریخ السودان