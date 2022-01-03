شاهد.. الفنانة عشة الجبل تبدأ العام الجديد برقصات شرقية وغربية وسودانية في فيديو كليب شطبت فيه البلاغات ومواقع التواصل تشتعل





فاجأت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي في بلادها بطرحها لفيديو كليب أحدثت ضجة واسعة عقب ساعات من نشره على السوشيال ميديا ومواقع التواصل المختلفة.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد قدمت الفنانة الملقبة بالجبلية أغنيتها الجديدة (مالو) في شكل “دويتو” مع مغني الدي جي المعروف تيدي جام، وتم تصويرها “فيديوكليب”.

وقدمت عشة الجبل خلال التصوير فاصل من الرقص بأشكال متنوعة رفقة الفرقة المصاحبة لها وللنجم تيدي جام في الفيديو كليب.

وقد حقق الكليب انتشاراً واسعاً بعد ساعات قليلة من عرضه, ليتصدر قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة وتداول على منصات مواقع التواصل المحتلفة.

وقد افتتح تيدي جام الفيديو كليب بعبارة (أصحى معاي كلك يا… البلاغات اتشطبت والدفاتر اتقفلت.. افتح الشارع يا زول).

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن هذا الكليب يعد التجربة الأولى للفنانة المثيرة للجدل عشة الجبل في انتاج الأغنيات المصورة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين