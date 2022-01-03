عادل المفتي: “وجود شركة مناولة أرضية واحدة بمطار الخرطوم لايصب في مصلحة البلاد”





قال رئيس غرفة النقل الجوي السابق الكابتن “عادل المفتي” إن قرار دمج شركات المناولة الأرضية بمطار الخرطوم غير عادل ومجحف، منوهاً إلى أن وجود شركة واحدة ليست من مصلحة العمل لانتفاء عامل المنافسة الذي يسهم في تجويد الأداء.

وكشف المفتي في حديث لمجلة _ لطيران بلدنا _ عن أن مقترح دمج شركات المناولة الأرضية ليس وليد الفترة الأخيرة بل يعود إلى أكثر من ستة سنوات بمبادرة من الشركات، غير أنه ينوه إلى عدم إكتمال الخطوة، مؤكداً أنه ليس من العدل إتخاذ قرار بإيقاف شركات بصورة مفاجئة، ويعتقد أن هذا ليس عدلاً وضد مبادئ ثورة ديسمبر التي تحض على ترسيخ العدالة، ويضيف:”هذا قطاع خاص ومن المفترض ترك الأمر للشركات لتبحث كيفية الاندماج”.

ويلفت المفتي إلى أن وجود شركة مناولة أرضية واحدة بمطار الخرطوم لايصب في مصلحة البلاد،وأردف :مثلما تحافظ الشركة الواحدة على حقوق السودان فإنها في ذات الوقت تهدر مبدأ المنافسة وجودة العمل، وأن حدوث هذا له انعكاسات سالبة على العمل بصفة عامة لجهة أن شركات الطيران العالمية لها معايير ومتطلبات محددة مثلما يحدث في كل دول العالم.

ويشدد المفتي على ضرورة وجود شركتين من أجل تجويد الخدمة عبر التنافس، وقال إن هذا يساعد على تعزيز الأمن والسلامة.

الخرطوم:طيران بلدنا