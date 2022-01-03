شاهد بالفيديو.. بملابس فاضحة فتاة حسناء تقدم فاصل من الرقص المثير تبرز من خلاله مناطق حساسة في جسمها على أنغام طه سليمان





تداول نشطاء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بحسرة كبيرة مقطع فيديو تظهر فيه فتاة حسناء وهي تقدم فاصل من الرقص المثير وبملابس وصفها متداولوا الفيديو بالفاضحة.

https://www.facebook.com/mbsoot.shaloot/videos/1073616856763383

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن بطلة المقطع كانت قد استعانت بتطبيق (تيك توك) الشهير لتقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام أغنية الفنان طه سليمان (تيك توك) والذي تعمدت من خلاله أن تظهر مناطق حساسة من جسمها على الرغم من ارتدائها لملابس ضيقة للغاية.



وتحسر ناشرو المقطع على الوضع الذي وصلت له الفتيات مع خلاف كبير بين المعلقين حول جنسية الفتاة حيث أكد البعض أنها سودانية ومن هنا جاءت حسرة متداولوا المقطع.

فيما يرى البعض الآخر من المعلقين أن الفتاة قد لا تكون سودانية لعدم وجود ما يثبت ذلك وخصوصاً أن بعض الفتيات من جنسيات مختلفة قد ظهرن متفاعلات مع الأغنيات السودانية الشبابية بشكل كبير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين