تجمّع المهنيين السودانيين لـ”ثوار أمبدة”: إلى القصر حتى النصر





يقول التجمّع”الخزيّ والعار للطغاة المجرمين”.

أعلن تجمّع المهنيين السودانيين عن تسيير مليونية، الثلاثاء، إلى القصر الجمهوري دعمًا لثوار أمبدة.

والأثنين، أعلن ثوار أمبدة بأمدرمان عن تسيير مليونية إلى القصر الجمهوري في الخرطوم.

وقال التجمّع في بيانٍ أطّلع عليه”باج نيوز”” إلى ثوار أمبدة، لن تسيروا وحدكم يوم الرابع من يناير 2022، جموع المهنيين والعاملين بأجر معكم وبكم، إلى القصر حتى النصر.

والأحد، أعلن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، استقالته من منصبه، على خلفية الأزمة السياسية التي تمرّ بها البلاد.

باج نيوز