إضراب في بنك الخرطوم





لتنفيذ مطالبهم.

واصل الموظفون ببنك الخرطوم إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على الفصل التعسفي الذي شمل 210 حالة و547 حالة إنذار.

ويطالب الموظفون ببنك الخرطوم بتحسين الأجور، إعادة المفصولين.

وكانت إدارة بنك الخرطوم قد قامت بفصل 10 من أعضاء المبادرة، وعددٍ من الموظفين الذين نفذّوا الإضراب.

وقامت مبادرة موظفي بنك الخرطوم برفع مطالب متعلّقة بتحسين الأجور وإعادة المفصولين، بيد أنّ إدارة البنك قامت بفصل 10 من أعضاء المبادرة وعدد من الموظفين الذين نفذّوا الإضراب الذي امتدّ من يوم الأربعاء الماضي.

باج نيوز