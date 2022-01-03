مبارك الفاضل: استقالة حمدوك أنهت حالة من الفوضى والغوغائية
يقول مبارك الفاضل” يجب أنّ تبتعد القوات المسلّحة عن فكرة الشراكة في الحكم مع المدنيين”.
كشف رئيس حزب الأمة السوداني مبارك الفاضل، عن أنّ رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، كان ضحية طموح الصفوة من الناشطين الذين سرقوا الثورة وسعوا بصورة حثيثة لتحويل سلطة الانتقال إلى حكمٍ مدنيّ شمولي جديدٍ.
جاء ذلك في تدوينة على صفحته الرسمية بالفسيبوك، الأثنين.
وقال مبارك الفاضل، إنّ عبد الله حمدوك كان شجاعًا وصادقًا مع الشعب السوداني.
وأضاف” استقالة حمدوك أسدلت الستار على قحت ووثيقتها المعيبة وأنهت حالة من الفوضى والغوغائية لم يشهدها السودان في تاريخه”.
ودعا الفاضل الجميع إلى استلهام تجربة الانتقال بعد ثورة أبريل 85، وأنّ تبتعد القوات المسلّحة عن فكرة الشراكة في الحكم مع المدنيين.
وأردف” على القوات المسلّحة الاكتفاء بدورها التاريخي حاميةً ومنظمةً للانتقال الديمقراطي”.
وشدّد مبارك الفاضل على رعاية القوات المسلّحة للتوافق الوطني حول حكومة انتقالية مستقلّة لا يتعدى تكليفها إدارة الاقتصاد وتنظيم الانتخابات وأنّ تتولى حفظ الأمن من موقعها وقيادتها مجلس الدفاع والأمن الوطني.
باج نيوز
تعليق واحد
حصر دور حكومة الانتقال فى ادارة الاقتصاد وتنظيم الانتخابات يزكرنى بالمثل المصرى القائل…
الفى راسو بطحة يحسس عليها…
اهم واجبات حكومة الانتقال يجب ان يكون تفكيك الانقاذ حتى لاةتتكرر تجربة ابريل ٨٦ اذ استفاد الكيزان وحصلوا على اربعة عشرةد دائرة جغرافية بالاضافة الى كل دوائر الخريجين وذاك لعدم محاسبة بقايا مايو وقد كافئت الجبهة المقبور سوار الدهب برئاسة مجلس امناء منظمة الدعوة والجزولى برئاسة مجلس امناء ابنة اامنظمةالمصون الوكالة الاسلامية
مبارك عاجبو الصاريه من مشاركة الانقاذ وخايف من التفكيك