اتحاد الكرة السوداني يوقّع عقدًا مع كابتيال بلو سبورتس لبثّ الممتاز





أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ اتحاد كرة القدم السوداني سيوقّع عقدًا مع وكيل شركة كابيتال بلو سبورتس، لبثّ منافسة الدوري الممتاز.

ومن المقرّر أنّ يوقّع الاتحاد السوداني لكرة القدم مع وكيل شركة كابتيل في الثامن من يناير الجاري في احتفالٍ كبيرٍ بكورنثيا.

وسابقًا، كان اتحاد كرة القدم السوداني قد تلقى عروض من الهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون بقيمة”30″ مليون جنيه في العام، قناة الملاعب بعرض قيمته”31″ مليون و250 ألف جنيه للعام وعرض من شركة كؤوس لم يحدّد قيمة مالية ، وعرض من شركة كابيتال بلو سبورتس، بقيمة 750 ألف دولار سنوياً لكلّ أنشطة الاتحاد.

باج نيوز