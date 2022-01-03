عاجل| رفع حالة الاستعداد والتأهب في صفوف القوات النظامية بالسودان إلى 100%





على إثر تقديم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك استقالته ليل الأحد، يبدو أن التأهب الأمني بات سيد الموقف في البلاد.

فقد أفادت مصادر قناة (العربية الحدث) مساء اليوم الاثنين بأن هناك رفعا لحالة الاستعداد في صفوف القوات الأمنية، تحسبا ربما لأي طارىء.

كما أوضحت أن التأهب وسط القوات النظامية بلغ نسبة 100%، في وقت راجت فيه أنباء عن ترقب خطاب مهم لرئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال الساعات المقبلة.

الخرطوم: (كوش نيوز)