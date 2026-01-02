ترحيل 51 أسرة من نازحي غرب كردفان إلى المعسكر الموحد بالأبيض

شرعت مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان، يوم الاربعاء، في ترحيل الدفعة الأولى من نازحي الولاية إلى المعسكر الموحد بالميناء البري بمدينة الأبيض، حيث تم ترحيل 51 أسرة من معسكر مدرسة زاكي الدين وتسليمها خياماً مجهزة للإيواء .

وأكد مفوض العون الإنساني بغرب كردفان المنا دفع الله محمد جبارة، في تصريح ل(سونا)، أن لجنة ترحيل النازحين، التي تضم مفوضيتي العون الإنساني بولايتي شمال وغرب كردفان، تعمل بتنسيق محكم لنقل النازحين من مراكز الإيواء المؤقتة بالمدارس إلى المعسكر الموحد، مشيراً إلى أن المعسكر مهيأ بصورة جيدة لاستقبال نازحي الولاية .

وثمّن المفوض الجهود المتواصلة التي يبذلها المفوض العام للعون الإنساني تجاه الوافدين، كما أشاد بتعاون حكومتي ولايتي شمال وغرب كردفان ومفوضيتي العون الإنساني بالولايتين في تذليل العقبات والتخفيف من معاناة النازحين.