دكتور التهامي: الاستقلال محطة مهمة لتجديد الانتماء للوطن وتعزيز الوحدة والتعايش

قال الدكتور التهامي الزين حجر وزير التعليم والتربية الوطنية ان الاستقلال محطة مهمة لتجديد الانتماء للوطن، وتعزيز قيم الوحدة والتعايش، واعلاء المسؤولية الوطنية .

وأضاف لدى مخاطبته احتفال وزارته بالذكرى (70) للاستقلال بمقر الوزارة بام درمان الاربعاء بحضور د. أحمد خليفة عمر وكيل الوزارة ود. قريب الله محمد احمد وزير التربية المكلف بولاية الخرطوم وممثلي الأجهزة النظامية ونقابة المعلمين وجمع من العاملين بالوزارة والمعلمين والطلاب والطالبات، أضاف ان الاستقلال ليس مجرد رفع علم، بل تحقيق لإرادة السودانيين الصلبة نحو الاستقلال، الذي جسد التفافهم التاريخى مع جيشهم تحت شعار (جيش واحد، شعب واحد).

وحيا التهامي الرعيل الأول من جيل الاستقلال الذين ضحوا من أجل الاستقلال وكانوا مثالا في التفاني والتضحية وحيا القوات المسلحة ورئيس المجلس السيادي واعضاء المجلس ورئيس مجلس الوزراء والقوات المشاركة في معركة الكرامة والقوات المساندة لها، مبشرا بقرب تحقيق النصر وتحرير كل السودان من المليشيا المتمردة.

كما حيا الوزير المعلمين في كافة ربوع البلاد الذين اقتفوا أثر الزعيم الازهري من خلال قيادتهم لمعركة الكرامة 2 لإنجاز امتحانات (2024) المؤجلة واستعدادهم لخوض معركة الكرامة (3) بإنجاز امتحانات (2025) .

كما حيا سيادته العاملين بالوزارة والطلاب، وقال ان الوطن منتصر مهما تكالب عليه الأعداء داعيا للاتفاف حول القوات المسلحة باعتبارها صمام الأمان للوطن .

الى ذلك عبر د.احمد خليفة عمر وكيل الوزارة عن سعادته بالاحتفال الذي يجسد التلاحم الوطني في وجه الأعداء، مهنئاً القوات المسلحة والقوات المساندة لها الذين وقفوا في وجه الأعداء وحققوا الانتصارات .

من جانبه أوضح د.عبد الجليل صالح مدير الإدارة العامة للأنشطة المدرسية ان الوزارة ترمي من الاحتفال بهذه المناسبة لارساء القيم التربوية في الطلاب وربطهم بتاريخهم المجيد وتعزيز القيم الوطنية والدينية والثقافية والاخلاقية فيهم .