والي كسلا يطلع على الخطة الاستراتيجية لتأمين مواقع التعدين

اطلع والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق الاربعاء على الخطة الاستراتيجية لتأمين الانشطة والمواقع التعدينية من أسواق وشركات ومواقع الانتشار في عمليات التعدين وذلك لدى لقائه وفد شرطة تأمين التعدين برئاسة اللواء شرطة صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير الإدارة والذي اوضح ان زيارتهم الى كسلا تأتي في اطار تفقد سير العمل في هذا الجانب، فضلا عن بحث سبل التنسيق بين الإدارة وأجهزة الولاية العاملة في مجال التعدين .

وقدم مدير شرطة التعدين خلال اللقاء تنويرا شاملا حول الخطة الاستراتيجية ورؤية الادارة حول ولاية كسلا التي تعتبر من الولايات الواعدة في الانشطة التعدينية.

واوضح ان ولاية كسلا لها من الأهمية القصوى فى ادارة التعدين وستجد مزيدا من الاهتمام خلال العام 2026 فيما يتعلق بزيادة الانتشطة التعدينية لما تتمتع به الولاية من ثروة تعدينية هائلة .

من جانبه رحب الوالي بوفد شرطة تأمين التعدين، وقدم تنويرا شاملا حول امكانيات الولاية في مجال المعادن مما يجعلها قبلة للاستثمار في مختلف مجالات التعدين خاصة الذهب والرخام.