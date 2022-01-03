تشكيل لجان تحقيق بشأن سرقة مقر يوناميد ومخازن برنامج الغذاء العالمي





أصدر والي ولاية شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن قراراً قضى بموجبه تشكيل لجنة للتحقيق حول سرقة مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي العاملة بدارفور “يوناميد” بالفاشر برئاسة رئيس النيابة الجنائية بالولاية ، وممثل شرطة الولاية مقرراً وعضوية كل من ممثل الإستخبارات العسكرية وممثل جهاز المخابرات العامة وممثل قوات الدعم السريع.

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة في التحقيق حول سرقة ممتلكات اليوناميد بمدينة الفاشر بجانب حصر وتقدير المسروقات.

كما أصدر والي شمال دارفور قراراً آخر بتشكيل لجنة تحقيق بشأن سرقة مخازن برنامج الغذاء العالمي ومخازن بعض المؤسسات الحكومية بمدينة الفاشر ، برئاسة ممثل النيابة العامة مولانا أحمد محمد أحمد أبوستة وممثل شرطة الولاية مقرراً وعضوية ممثل من الإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع.

وحدد القرار مهام وإختصاصات اللجنة وتشمل التحقيق حول سرقة مخازن برنامج الغذاء العالمي والمخازن الحكومية الأخرى فضلاً عن حصر المسروقات وتقدير تكلفتها، ووجه القراران اللجنتين بضرورة الإستعانة بمن تراهما مناسباً لتنفيذ مهاهما على أن يُرفع تقريريهما فور الإنتهاء من عملهما ، كما وجه الأمانة العامة لحكومة الولاية والجهات المعنية الأخرى إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتسهيل عمل اللجنتين.

الصيحة