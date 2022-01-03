البرهان: تشكيل حكومة كفاءات مستقلة (ضرورة)





أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات مستقلة ذات مهام محددة يتوافق عليها جميع السودانيين في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد.

وقدم البرهان تنويراً لضباط القوات المسلحة وقوات الدعم السريع من رتبة عميد فما فوق في القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

وشدد على ضرورة العمل على تحقيق مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في تحقيق السلام وبسط الأمن ومعالجة قضايا معاش الناس وقيام الانتخابات، وأضاف أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى تلاحم الشعب السوداني إعلاءاً لمصالح الوطن العليا والبعد عن المصالح الحزبية الضيقة، مؤكداً أن القوات المسلحة هي صمام أمان الوطن وستظل متماسكة تحرس ترابه وأمنه وستحمي الانتقال الديمقراطي وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة ترضي طموحات كل السودانيين.

يذكر أن التنوير حضره كل من رئيس هيئة الأركان ونوابه وقادة الوحدات ورئيس هيئة الاستخبارات وقادة الأفرع.

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