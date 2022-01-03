بنك السودان يتدخل.. شركات الطيران الوطنية تعترف بالاضرار بالاقتصاد





أقر مسؤولين بشركات طيران سودانية بالاضرار بالاقتصاد السوداني، وأرجعوا ذلك إلى سياسات حكومة نظام العهد البائد التي أشاروا إلى أنها فرضت عليهم شراء وقود الطائرات بالعملة الحرة وليس الجنيه السودان.

ولفتوا إلى أن شركات الطيران السودانية وتحت وطأة القرار الحكومي الذي أصدرته مؤسسة النفط التابعة لوزارة الطاقة لم تجد غير الإتجاه نحو السوق الموازي لشراء العملة الحرة.

وفي هذا الإطار يشهد بنك السودان غداً الثلاثاء إجتماع يضم عدد من الجهات منها شركات الطيران الوطنية وسلطة الطيران المدني مع المسؤولين بالبنك لمناقشة قضية بيع وقود الطائرات للشركات السودانية بالعملة الحرة.

ويكشف مسؤولين بشركات الطيران السودانية في حديث لطيران بلدنا إلى أن تكلفة شراء وقود الطائرات يتراوح يومياً بين ٨٠٠ ألف دولار إلى مليون دولار، وأكدوا أن هذا المبلغ يتم شراؤه من السوق الموازي، وقالوا إن في هذا إضرار بالاقتصاد السوداني وأوضحوا أنهم يفعلون ذلك مجبرون، وجددوا مطالبتهم ببيع الوقود بالعملة الوطنية مثلما هو سائد في كل الدول.

الجدير بالذكر أن عدد شركات الطيران الوطنية في السودان تبلغ ١٣ شركة تعمل في نقل الركاب والبضائع، بالإضافة إلى طائرات مكافحة الآفات الزراعية،علاوة على الطيران الذي يتبع للأجهزة الحكومية.

الخرطوم:طيران بلدنا